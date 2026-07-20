Protection des enfants vulnérables

Un dossier troublant du quotidien Le Devoir révèle que plus de 22 000 fouilles complètes ont été effectuées sur des adolescents en centre jeunesse au cours des quatre dernières années.

Écoutez le député de Saint-Henri–Sainte-Anne pour Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Il se dit consterné par ces chiffres effarants et dénonce des pratiques traumatisantes infligées à des jeunes vulnérables sous la responsabilité de l'État.