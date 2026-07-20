La facture grimpe pour les consommateurs

Les catastrophes naturelles à répétition continuent de faire grimper les primes d'assurance habitation, qui ont bondi de 45% en six ans.

La chroniqueuse économique Stéphanie Grammond propose plusieurs astuces pour réduire la facture: magasiner ses assurances auto et habitation simultanément, augmenter sa franchise ou encore installer des équipements de prévention comme des clapets antirefoulement.

Écoutez la chronique économique de Stéphanie Grammond, lundi matin au micro de Philippe Cantin.

Autre sujet abordé