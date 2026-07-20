La Grande-Bretagne compte un septième premier ministre en 10 ans. À la suite de la démission de Keir Starmer, le travailliste Andy Burnham vient de prêter serment au 10 Downing Street.

L'ancien maire du Grand Manchester, surnommé le «King of the North», accède à la tête du gouvernement britannique après une victoire éclatante aux élections partielles.

Écoutez la chroniqueuse Alexandra Szacka aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle souligne que le nouveau dirigeant est bien décidé à appliquer à l'échelle nationale les recettes de réindustrialisation, de logement social et de décentralisation qui ont fait sa popularité.

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