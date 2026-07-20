Présent dans les gradins du stade du New Jersey pour assister au triomphe de l'Espagne 1-0 contre l’Argentine, le chroniqueur Meeker Guerrier revient sur son expérience lors de la finale de la Coupe du monde.

Malgré un contrôle de sécurité interminable de deux heures et un spectacle de la mi-temps qu'il a trouvé bien ordinaire sur place, il souligne l'ambiance électrisante créée par les véritables passionnés de soccer.

Selon lui, la maîtrise tactique espagnole a fini par étouffer les Argentins...

Il dresse le bilan d'un événement grandiose qu'il place presque au même niveau qu'une finale du 100 mètres aux Jeux olympiques.

Écoutez le témoignage de notre chroniqueur Meeker Guerrier qui était au stade du New Jersey pour la finale de la Coupe du monde, lundi à Cantin le matin.