À la suite d'un dossier révélateur de La Presse faisant état de 423 commerces abandonnés à Montréal, Philippe Cantin s'entretient avec José Restrepo, copropriétaire de Saint-Viateur Bagel.

Voisin d'un local vacant depuis une décennie sur l'avenue du Mont-Royal, M. Restrepo décrit les risques de vermine et d'insalubrité qu'il doit gérer lui-même pour protéger son établissement.

Face à l'impuissance apparente de la Ville et à la lourdeur des recours légaux, il fait preuve de civisme.

Il se réjouit néanmoins du succès de la piétonnisation de la rue.

Écoutez le témoignage de José Restrepo, copropriétaire de Saint-Viateur Bagel, lundi au micro de Philippe Cantin.