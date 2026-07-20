À la suite d'un dossier révélateur de La Presse faisant état de 423 commerces abandonnés à Montréal, Philippe Cantin s'entretient avec José Restrepo, copropriétaire de Saint-Viateur Bagel.
Voisin d'un local vacant depuis une décennie sur l'avenue du Mont-Royal, M. Restrepo décrit les risques de vermine et d'insalubrité qu'il doit gérer lui-même pour protéger son établissement.
Face à l'impuissance apparente de la Ville et à la lourdeur des recours légaux, il fait preuve de civisme.
Il se réjouit néanmoins du succès de la piétonnisation de la rue.
Écoutez le témoignage de José Restrepo, copropriétaire de Saint-Viateur Bagel, lundi au micro de Philippe Cantin.
«On a appelé la Ville... [elle] n'a pas beaucoup de pouvoir pour faire quelque chose. Il faut qu'ils passent devant un juge, puis le juge va décider s'il peut faire quelque chose ou pas.»