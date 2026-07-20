Madonna, Shakira, Justin Bieber et BTS

Anaïs Guertin-Lacroix revient sur les réactions mitigées entourant le spectacle de la mi-temps de la Coupe du monde.

Tout en reconnaissant les imperfections de l'événement, elle se demande si notre regard critique ne nous empêche pas d'apprécier simplement la magie du moment.

Elle en profite aussi pour faire un tour d'horizon de l'actualité culturelle, dévoilant la programmation gratuite de la SuperFrancoFête, le passage à Montréal de David Letterman et la sortie d'un nouvel extrait du chanteur country Morgan Wallen.

Écoutez la chronique culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, lundi à Cantin le matin.