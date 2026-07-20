Lors de la tragédie du déluge du Saguenay en 1996, la vie de Jason Paquet-Garceau a basculé à l'âge de cinq ans lorsqu'un glissement de terrain a emporté sa maison, coûtant la vie à son frère et à sa sœur qui dormaient au sous-sol.

Aujourd'hui, il lance l'ouvrage Entre Chaos et lumière pour raconter ce long parcours de reconstruction et rendre hommage aux siens.

Écoutez l'auteur Jason Paquet-Garceau aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.