Lors de la tragédie du déluge du Saguenay en 1996, la vie de Jason Paquet-Garceau a basculé à l'âge de cinq ans lorsqu'un glissement de terrain a emporté sa maison, coûtant la vie à son frère et à sa sœur qui dormaient au sous-sol.
Aujourd'hui, il lance l'ouvrage Entre Chaos et lumière pour raconter ce long parcours de reconstruction et rendre hommage aux siens.
Écoutez l'auteur Jason Paquet-Garceau aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
«J'ai toujours ce sentiment d'imposteur parce que j'ai toujours cette sensation de: je suis qui moi pour mériter... tout ce que j'ai fait, c'est survivre à une nuit tragique.»
L'auteur explique que l'écriture de ce livre s'est imposée comme une nécessité pour cheminer vers une période plus lumineuse et redonner un sens à cette tragédie.
Il souhaite également offrir un message d'espoir et rappeler l'importance d'exprimer son amour à ses proches avant qu'il ne soit trop tard.