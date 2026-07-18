Iran-États-Unis

La situation géopolitique autour de l'Iran demeure critique. L'échec du récent accord signé avec les États-Unis à Versailles semble plonger le conflit dans une impasse qui persiste.

Quel est le portrait de cet affrontement qui dure depuis maintenant plusieurs mois? Et pourquoi les deux pays semblent-ils incapables d'arriver à une entente qui se maintient?

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie présenter son analyse de la situation, samedi, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.