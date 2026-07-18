 Aller au contenu
Iran-États-Unis

«Le conflit révèle combien le détroit d'Ormuz est un levier puissant»

par 98.5

0:00
11:01

Entendu dans

Signé l'été

le 18 juillet 2026 08:26

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«Le conflit révèle combien le détroit d'Ormuz est un levier puissant»
La situation géopolitique autour de l'Iran demeure critique. L'échec du récent accord signé avec les États-Unis à Versailles semble plonger le conflit dans une impasse qui persiste. / Fatima Shbair / Associated Press

La situation géopolitique autour de l'Iran demeure critique. L'échec du récent accord signé avec les États-Unis à Versailles semble plonger le conflit dans une impasse qui persiste.

Quel est le portrait de cet affrontement qui dure depuis maintenant plusieurs mois? Et pourquoi les deux pays semblent-ils incapables d'arriver à une entente qui se maintient? 

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie présenter son analyse de la situation, samedi, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.

«Le conflit a révélé combien le détroit d'Ormuz est un levier extraordinairement puissant pour faire pression au delà des moyens militaires classiques. On se rend compte qu'avec des drones et des missiles relativement peu avancés au plan technologique, ils peuvent créer assez d'incertitude sur le détroit pour prendre en otage une partie de l'économie mondiale et faire pression sur les Américains, donc sur Trump, avec une efficacité assez redoutable.»

Guillaume Lavoie

Vous aimerez aussi

Trump: «Quand il perd, il y a fraude, quand il gagne, il n'y a pas fraude»
Le midi
Trump: «Quand il perd, il y a fraude, quand il gagne, il n'y a pas fraude»
0:00
11:44
«Il voudra écrire sa propre version de l'histoire» -Guillaume Lavoie
Le Québec maintenant
«Il voudra écrire sa propre version de l'histoire» -Guillaume Lavoie
0:00
8:16
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
«J'ai l'impression d'avoir assisté à l'histoire» -Jean-Roch Coupal
Rattrapage
Note parfaite de Nadia Comaneci
«J'ai l'impression d'avoir assisté à l'histoire» -Jean-Roch Coupal
Quelles sont les entraves sur le réseau routier en fin de semaine?
Rattrapage
Bilan routier
Quelles sont les entraves sur le réseau routier en fin de semaine?
Le Canada toujours en proie aux feux de forêt
Rattrapage
Revue de presse
Le Canada toujours en proie aux feux de forêt