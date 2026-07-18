Iran-États-Unis

La situation géopolitique autour de l'Iran demeure critique. L'échec du récent accord signé avec les États-Unis à Versailles semble plonger le conflit dans une impasse qui persiste.
Quel est le portrait de cet affrontement qui dure depuis maintenant plusieurs mois? Et pourquoi les deux pays semblent-ils incapables d'arriver à une entente qui se maintient?
Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie présenter son analyse de la situation, samedi, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.
«Le conflit a révélé combien le détroit d'Ormuz est un levier extraordinairement puissant pour faire pression au delà des moyens militaires classiques. On se rend compte qu'avec des drones et des missiles relativement peu avancés au plan technologique, ils peuvent créer assez d'incertitude sur le détroit pour prendre en otage une partie de l'économie mondiale et faire pression sur les Américains, donc sur Trump, avec une efficacité assez redoutable.»