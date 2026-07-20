De la laitue contaminée dans des Taco Bell

Une éclosion de diarrhée liée à de la laitue contaminée dans des restaurants Taco Bell aux États-Unis a récemment fait surface, attirant l'attention sur le parasite Cyclospora.

Lors de sa chronique santé, Dre Elizabeth Dougherty s'est penchée sur ce phénomène et sur les différentes causes de diarrhée aiguë, qu'elles soient d'origine virale, bactérienne ou parasitaire.

Elle rappelle l'importance capitale d'une bonne réhydratation pour traiter ces infections, tout en mettant en garde contre l'utilisation hâtive de médicaments antidiarrhéiques comme l'Imodium.

Écoutez la Dre Elizabeth Dougherty aborder le tout à l'émission de Philippe Cantin.