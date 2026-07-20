Montréal et Québec lancent huit nouveaux chantiers

Pour répondre au manque criant de logements abordables dans la métropole, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal mettent en chantier plus de 1 600 nouvelles unités réparties dans huit projets.

La ministre de l'Habitation du Québec, Karine Boivin Roy, détaille ces initiatives ciblées — incluant la requalification du site Molson et du secteur Namur-Hippodrome —, tout en saluant la collaboration avec Ottawa.

Pressée par Philippe Cantin sur les échéanciers souvent jugés trop lents par la population, la ministre explique la complexité des étapes administratives et légales qui précèdent le premier coup de pelle...

Écoutez Karine Boivin Roy, ministre de l'Habitation du Québec, donner tous les détails, lundi à Cantin le matin.