Proximité entre Trump et la FIFA

La Coupe du monde de la FIFA tire à sa fin avec le match de la grande finale entre l'Espagne et l'Argentine qui se tiendra dimanche.

Si l'événement a été l'occasion d'assister à des performances exceptionnelles et de réunir le monde entier, la compétition a aussi été entachée par quelques controverses.

Écoutez Vincent Destouches, expert du soccer, discuter samedi, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni, des situations qui ont soulevé la discussion au cours de cet événement, notamment l'apparente proximité entre le président américain Donald Trump et la FIFA.