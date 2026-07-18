Proximité entre Trump et la FIFA

La Coupe du monde de la FIFA tire à sa fin avec le match de la grande finale entre l'Espagne et l'Argentine qui se tiendra dimanche.
Si l'événement a été l'occasion d'assister à des performances exceptionnelles et de réunir le monde entier, la compétition a aussi été entachée par quelques controverses.
Écoutez Vincent Destouches, expert du soccer, discuter samedi, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni, des situations qui ont soulevé la discussion au cours de cet événement, notamment l'apparente proximité entre le président américain Donald Trump et la FIFA.
«À mes yeux, c'est ce qui a le plus entaché cette Coupe du monde. Par exemple, un joueur des États-Unis avait reçu un carton rouge, il était donc suspendu pour le match d'après. Or, après un coup de fil de Trump au président de la FIFA, une décision exceptionnelle du comité de discipline a levé la suspension automatique et l'a mis en sursis. Donc, non seulement il y a une ingérence politique, mais on ouvre la porte aux théories de complot et à une compétition où tout n'est pas vraiment rose.»
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