À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Philippe Cantin aborde les ravages persistants des feux de forêt à travers le pays.

Avec près de 960 incendies actifs et des milliers de pompiers mobilisés, la situation demeure critique et crée des tensions politiques inédites.

Lors de la finale de la Coupe du monde, le président américain Donald Trump a apostrophé le premier ministre canadien Mark Carney, lui lançant de manière plutôt cavalière qu'il devait «éteindre ces feux» qui empoisonnent l'air américain.

L'actualité régionale est également marquée par un début de vacances de la construction tragique sur les routes du Québec. Plusieurs collisions mortelles ont fait sombrer des familles dans le deuil, poussant les autorités et les proches des victimes à lancer un appel urgent à la prudence et à la baisse de la vitesse au volant.

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