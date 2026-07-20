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Tour d'horizon de l'actualité

Feux de forêt, tensions politiques et sécurité routière

par 98.5

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22:54

Entendu dans

Cantin le matin

le 20 juillet 2026 06:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Feux de forêt, tensions politiques et sécurité routière
Cantin le matin / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Philippe Cantin aborde les ravages persistants des feux de forêt à travers le pays.

Avec près de 960 incendies actifs et des milliers de pompiers mobilisés, la situation demeure critique et crée des tensions politiques inédites.

Lors de la finale de la Coupe du monde, le président américain Donald Trump a apostrophé le premier ministre canadien Mark Carney, lui lançant de manière plutôt cavalière qu'il devait «éteindre ces feux» qui empoisonnent l'air américain.

L'actualité régionale est également marquée par un début de vacances de la construction tragique sur les routes du Québec. Plusieurs collisions mortelles ont fait sombrer des familles dans le deuil, poussant les autorités et les proches des victimes à lancer un appel urgent à la prudence et à la baisse de la vitesse au volant.

Autres sujets traités:

  • Collision frontale à Lantier dans les Laurentides;
  • Centres jeunesse: révélations troublantes du journal Le Devoir sur le recours massif et humiliant aux fouilles complètes chez les adolescents hébergés;
  • Langue française: nomination de trois nouveaux PDG unilingues anglophones à la tête de grandes entreprises établies au Québec;
  • International: poursuite des frappes américaines en Iran et regain des transactions en argent comptant en Russie en raison de la guerre.

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