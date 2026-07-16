L'hommage à Jean Leloup du Cirque du soleil

Le spectacle hommage du Cirque du Soleil à Jean Leloup est un succès.
Écoutez Stéphane Leclair nous parler du spectacle hommage à Jean Leloup présenté à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, avec Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- «Le cirque et Jean Leloup ne font qu'un», selon Stéphane Leclair;
- On parle de la fusion réussie entre l’univers di cirque et l’imaginaire de Leloup
- On écoute Jean Leloup parler de son lien d’enfance avec le cirque;
- Les réarrangements musicaux sont signés Jean-Phi Goncalves;
- Une portion des spectateurs est présente sur scène;
- Le spectacle, énergique et coloré, peut séduire tous les publics.