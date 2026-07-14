Canicule et risques d'orages violents

Avec un mercure attendu à 33°C et un ressenti avoisinant les 42 avec l'humidex, Montréal connaîtra sa journée la plus chaude de l'été 2026.
De plus, Environnement Canada a émis une veille jaune en raison de risques d'orages violents en après-midi et en soirée, pouvant générer de fortes rafales, de la grêle et même un risque de tornade.
Écoutez l'animateur Jean-Sébastien Hammal faire le point sur la chaleur extrême qui frappe Montréal, mardi, dans son tour d'horizon.
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