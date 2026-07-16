Les feux de forêt connaissent une recrudescence dans le nord du Québec, où plus de 250 incendies ont été enregistrés, soit cinq fois la moyenne habituelle. La situation atteindra son apogée en fin de semaine.

Écoutez Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.