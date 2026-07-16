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Recrudescence dans le nord du Québec

Feux de forêt au Canada: quels sont les effets sur la santé?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juillet 2026 16:58

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Feux de forêt au Canada: quels sont les effets sur la santé?
Les feux de forêt connaissent une recrudescence dans le nord du Québec, où plus de 250 incendies ont été enregistrés, soit cinq fois la moyenne habituelle. / edb3_16 / Adobe Stock

Les feux de forêt connaissent une recrudescence dans le nord du Québec, où plus de 250 incendies ont été enregistrés, soit cinq fois la moyenne habituelle. La situation atteindra son apogée en fin de semaine.

Écoutez Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«Le Québec a besoin d’aide, donc il y a des ressources de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick qui viennent prêter main-forte. Il faut rester vigilants, parce qu’en ce moment, la charge de travail de la SOPFEU est très élevée. Donc, les feux évitables, il faut absolument les éviter pour ne pas rajouter à la charge de travail qui est déjà très importante.»

Stéphane Caron

Les conditions ne sont toutefois pas sans conséquence pour la santé respiratoire, en particulier pour les personnes asthmatiques. Stéphane Perron, médecin spécialiste pour l’Institut national de santé publique du Québec, discute des répercussions sur la santé de ces feux qui font rage au Canada. 

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