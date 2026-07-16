Candidats ayant fait des dons à d'autres partis

Le Parti libéral du Québec a récemment dévoilé la liste de 11 de ses candidats ayant fait des dons à d'autres formations politiques.

Ce geste soulève donc quelques questions: est-ce une décision motivée par la transparence ou est-ce plutôt une petite opération de communication?

Écoutez Jonathan Valois en discuter jeudi, lors de sa chronique politique au micro de l'animatrice Catherine Brisson.