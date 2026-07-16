Candidats ayant fait des dons à d'autres partis

Le Parti libéral du Québec a récemment dévoilé la liste de 11 de ses candidats ayant fait des dons à d'autres formations politiques.
Ce geste soulève donc quelques questions: est-ce une décision motivée par la transparence ou est-ce plutôt une petite opération de communication?
Écoutez Jonathan Valois en discuter jeudi, lors de sa chronique politique au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Si j'avais été dans cette situation, j'aurais fait la même chose. En politique, les bonnes nouvelles, ça s’égrène, mais les mauvaises se donnent en paquet. Donc, le PLQ a présenté les 11 amis des oppositions en disant : "N’allez pas faire vos recherches, on les a faites pour vous!" Je pense que c’est une bonne chose d’avoir mis cette liste-là à jour.»
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