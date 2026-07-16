Actualité sportive

La Coupe du monde est - presque - terminée. Et donc, la MLS reprend du service.
Écoutez Évelyne Audet parler du retour au jeu du CF Montréal, jeudi soir au Stade Saputo, au micro de Catherine Brisson.
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