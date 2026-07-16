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Actualité sportive

Retour au jeu pour le CF Montréal

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juillet 2026 16:59

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Retour au jeu pour le CF Montréal
Evelyne Audet / Cogeco Média

La Coupe du monde est - presque - terminée. Et donc, la MLS reprend du service.

Écoutez Évelyne Audet parler du retour au jeu du CF Montréal, jeudi soir au Stade Saputo, au micro de Catherine Brisson.

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