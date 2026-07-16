Une arnaque sévit à Alma: des fraudeurs se font passer pour des policiers.

Écoutez à ce sujet Hugo Ouellet, journaliste Cogeco Nouvelles à KYK FM, au Saguenay, en compagnie de Catherine Brisson.

Hugo Ouellet nous donne des détails relativement à une arnaque à Alma où des fraudeurs se font passer pour des policiers, ciblant principalement des personnes âgées.

La Sûreté du Québec mène des actions de sensibilisation après qu'une victime ait remis ses cartes bancaires et son NIP à un faux policier, entraînant des transactions frauduleuses.

Ce modus operandi rappelle d'autres fraudes comme la «fraude grand-parent» et des escroqueries par de faux représentants de banques.