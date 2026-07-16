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Banderole politique

Mondial: «Le gouvernement britannique demande à la FIFA d'ouvrir une enquête.»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juillet 2026 16:03

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Mondial: «Le gouvernement britannique demande à la FIFA d'ouvrir une enquête.»
Des joueurs argentins ont brandi une banderole partisane proclamant «Les Malouines sont argentines». / AP Photo / Rebecca Blackwell

Le match de demi-finale opposant l'Argentine et l'Angleterre, mercredi, a ravivé un important conflit politique entre les deux nations.

Juste après la rencontre, des joueurs argentins ont brandi une banderole partisane proclamant «Les Malouines sont argentines», ravivant ainsi publiquement le conflit militaire sanglant de 1982 pour la souveraineté de ces îles.

Ce message politique explicite viole directement les règlements de la FIFA, ce qui a poussé le gouvernement britannique à exiger l'ouverture immédiate d'une enquête officielle. 

L'organisation argentine s'expose désormais à de lourdes sanctions financières.

Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet, jeudi, au micro de Catherine Brisson.

«Il y a un règlement de la FIFA qui interdit les messages à caractère politique, idéologique, religieux ou offensant dans les stades [...] Le gouvernement britannique demande à la FIFA d'ouvrir une enquête.»

Evelyne Audet

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