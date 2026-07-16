Banderole politique

Le match de demi-finale opposant l'Argentine et l'Angleterre, mercredi, a ravivé un important conflit politique entre les deux nations.

Juste après la rencontre, des joueurs argentins ont brandi une banderole partisane proclamant «Les Malouines sont argentines», ravivant ainsi publiquement le conflit militaire sanglant de 1982 pour la souveraineté de ces îles.

Ce message politique explicite viole directement les règlements de la FIFA, ce qui a poussé le gouvernement britannique à exiger l'ouverture immédiate d'une enquête officielle.

L'organisation argentine s'expose désormais à de lourdes sanctions financières.

Écoutez la chroniqueuse sportive Evelyne Audet, jeudi, au micro de Catherine Brisson.