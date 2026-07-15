Nouvelles fonctionnalités d'Apple

Depuis peu, il est possible d'installer IOS27 sur los appareils Apple. Cette mise à jour permet notamment de faire plein de modifications de photos. Cette nouvelle fonctionnalité soulève donc une question: trafiquons-nous nos souvenirs?

Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Mathieu Roy discute des nouvelles fonctionnalités d’iOS 27 sur les appareils Apple, notamment l’amélioration de Siri, l’effaceur magique, ainsi que de la fonction étendre et recadrer, qui utilisent l’intelligence artificielle pour modifier les photos et créer des souvenirs... artificiels.

Il souligne le risque de normaliser la perfection et d’effacer des contextes réels.

Les auditeurs expriment des inquiétudes sur la perte d’authenticité et la facilité de manipulation des images.