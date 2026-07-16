Politique américaine

Le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'enlise, avec toutes les conséquences économiques que cela implique.
Écoutez le chroniqueur politique Guillaume Lavoie analyser le conflit en Iran au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- On souligne l’enlisement des positions de Donald Trump et de l’Iran dans le conflit;
- Les risques pour l’écosystème pétrolier du Golfe et l’impact sur le commerce mondial;
- On évoque la proposition controversée du secrétaire à la Défense américain de tester la testostérone des soldats;
- La stratégie de Trump visant à remettre en cause la légitimité de l’élection 2020 pour influencer les élections de mi-mandat.