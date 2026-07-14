Une journée caniculaire et électrique

Le Québec s’apprête à vivre l'une de ses journées les plus chaudes et instables de l'été 2026.

Environnement Canada prévoit un maximum de 33 degrés, avec un humidex inconfortable de 42.

Une veille d'orages violents est en vigueur, apportant des risques de grêle et de tornades tout au long de la vallée du Saint-Laurent, d'Ottawa à Québec.

Nicolas Lessard, météorologue à MétéoMédia et chasseur de tempêtes, précise que ces cellules intenses devraient frapper la région de Montréal en fin d'après-midi, perturbant potentiellement le retour à la maison.

Écoutez l'expert brosser le portrait de la situation, mardi au Matin.