L'humoriste Adib Alkhalidey sera sur scène vendredi soir, dans le cadre d'un spectacle gratuit au festival Juste pour rire, qui se tient du 15 au 26 juillet 2026.

Pour l’occasion, il a réuni plusieurs humoristes qu’il a découverts et appréciés dans les comedy clubs au cours de la dernière année.

Écoutez l'humoriste Adib Alkhalidey présenter les grandes lignes de son spectacle «Un esti de line up», jeudi, au micro de Stéphane Leclair.