L'humoriste Adib Alkhalidey sera sur scène vendredi soir, dans le cadre d'un spectacle gratuit au festival Juste pour rire, qui se tient du 15 au 26 juillet 2026.
Pour l’occasion, il a réuni plusieurs humoristes qu’il a découverts et appréciés dans les comedy clubs au cours de la dernière année.
Écoutez l'humoriste Adib Alkhalidey présenter les grandes lignes de son spectacle «Un esti de line up», jeudi, au micro de Stéphane Leclair.
«Quand je suis dans les comedy clubs, je côtoie énormément d'humoristes. Cette année, j'ai eu de gros coups de cœur, puis j'avais vraiment envie d'offrir un spectacle gratuit et de réunir un esti de bon line-up. Je suis vraiment le maître de cérémonie, et je mettrai la table belle et propre pour tous mes invités.»
Écoutez Adib Alkhalidey discuter également de son projet éventuel de mêler musique et humour dans un seul spectacle.