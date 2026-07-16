Déraillement de train à Repentigny

Plusieurs lacunes ont été constatées par des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) sur les voies ferrées dans le secteur où s'est produit le déraillement de 49 wagons de train à Repentigny, le 5 juillet.

Écoutez Any Guillemette, journaliste à Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.