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Déraillement de train à Repentigny

Lacunes repérées par le BST: «Les constats étaient importants et dangereux»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juillet 2026 15:39

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Any Guillemette
Any Guillemette
Lacunes repérées par le BST: «Les constats étaient importants et dangereux»
Plusieurs lacunes ont été constatées par des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) sur les voies ferrées dans le secteur où s'est produit le déraillement de 49 wagons de train à Repentigny, le 5 juillet dernier. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Plusieurs lacunes ont été constatées par des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) sur les voies ferrées dans le secteur où s'est produit le déraillement de 49 wagons de train à Repentigny, le 5 juillet.

Écoutez Any Guillemette, journaliste à Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«Il faut dire que les constats étaient importants et dangereux, selon l'enquêteur désigné à qui j'ai parlé ce matin. Il a tout simplement marché sur la voie ferrée et il a constaté beaucoup de problèmes avec les anticheminants. Ça a l'allure de pinces, puis ça garde les morceaux d'une part et d'autres attachés au sol. La Presse a fait des recherches, que le CN et Transports Canada avaient été mis au courant en 2023 qu'il y avait de la détérioration sur ce tronçon là.»

Any Guillemette

Écoutez François Beauline, président de Sécurité ferroviaire Rive Sud, discuter ensuite des inquiétudes que soulève cet accident important. 

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