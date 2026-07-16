Fédération des organismes communautaires familles

Comédienne, réalisatrice et maman de deux jeunes filles, Bianca Gervais est l'ambassadrice de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles.
Écoutez Bianca Gervais au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Bianca Gervais est l'ambassadrice de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille;
- La comédienne évoque son rôle dans la série Les Armes et l’évolution du personnage de Gabrielle Auclair;
- Elle explique l’importance des 280 organismes communautaires famille au Québec, présents dans 17 régions, offrant des services variés comme halte-garderie, soutien parental et ateliers, et elle souligne l’épuisement parental en 2026 lié à l’isolement, l’anxiété et l’inflation.
- Bianca partage son expérience personnelle d’avoir utilisé ces ressources lors d’un déménagement, insistant sur l’absence de jugement et le besoin de financement.