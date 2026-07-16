 Aller au contenu
Fédération des organismes communautaires familles

Bianca Gervais: comédienne, maman et ambassadrice

par 98.5

0:00
10:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 juillet 2026 18:20

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Bianca Gervais: comédienne, maman et ambassadrice
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Comédienne, réalisatrice et maman de deux jeunes filles, Bianca Gervais est l'ambassadrice de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles.

Écoutez Bianca Gervais au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Bianca Gervais est l'ambassadrice de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille;
  • La comédienne évoque son rôle dans la série Les Armes et l’évolution du personnage de Gabrielle Auclair;
  • Elle explique l’importance des 280 organismes communautaires famille au Québec, présents dans 17 régions, offrant des services variés comme halte-garderie, soutien parental et ateliers, et elle souligne l’épuisement parental en 2026 lié à l’isolement, l’anxiété et l’inflation.
  • Bianca partage son expérience personnelle d’avoir utilisé ces ressources lors d’un déménagement, insistant sur l’absence de jugement et le besoin de financement.

Vous aimerez aussi

Dix chansons inédites de David Bowie
Le Québec maintenant
Dix chansons inédites de David Bowie
0:00
9:21
L'art de la rétrolalie et de l'humour universel avec Tom Baldetti
Le matin
L'art de la rétrolalie et de l'humour universel avec Tom Baldetti
0:00
10:01
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le dixième anniversaire de Stranger Things
Rattrapage
Un impact colossal
Le dixième anniversaire de Stranger Things
«Le cirque et Jean Leloup ne font qu'un» -Stéphane Leclair
Rattrapage
L'hommage à Jean Leloup du Cirque du soleil
«Le cirque et Jean Leloup ne font qu'un» -Stéphane Leclair
«Pourquoi construire un pipeline qui va augmenter les gaz à effet de serre?»
Rattrapage
Marc Carney défend son pipeline
«Pourquoi construire un pipeline qui va augmenter les gaz à effet de serre?»
Liste publiée par le PLQ: «Dans cette situation, j'aurais fait la même chose»
Rattrapage
Candidats ayant fait des dons à d'autres partis
Liste publiée par le PLQ: «Dans cette situation, j'aurais fait la même chose»
Retour au jeu pour le CF Montréal
Rattrapage
Actualité sportive
Retour au jeu pour le CF Montréal
Feux de forêt au Canada: quels sont les effets sur la santé?
Rattrapage
Recrudescence dans le nord du Québec
Feux de forêt au Canada: quels sont les effets sur la santé?
Numéro à plusieurs humoristes: «Je suis un peu comme le maître de cérémonie»
Rattrapage
Spectacle «Un esti de line up»
Numéro à plusieurs humoristes: «Je suis un peu comme le maître de cérémonie»
Guerre États-Unis-Iran: quelle est la suite?
Rattrapage
Politique américaine
Guerre États-Unis-Iran: quelle est la suite?
Maladie d'anaplasmose: «Elle est encore très peu connue des médecins»
Rattrapage
Même parasite que la maladie de Lyme
Maladie d'anaplasmose: «Elle est encore très peu connue des médecins»
Mondial: «Le gouvernement britannique demande à la FIFA d'ouvrir une enquête.»
Rattrapage
Mondial 2026
Banderole politique
Mondial: «Le gouvernement britannique demande à la FIFA d'ouvrir une enquête.»
«En plus du traumatisme, les risques étaient encore réels à Lac-Mégantic»
Rattrapage
Approbation du projet de voie de contournement
«En plus du traumatisme, les risques étaient encore réels à Lac-Mégantic»
Des fraudeurs se font passer pour des policiers
Rattrapage
Arnaque à Alma
Des fraudeurs se font passer pour des policiers
Dix chansons inédites de David Bowie
Rattrapage
Titres enregistrés en 1965
Dix chansons inédites de David Bowie
Lacunes repérées par le BST: «Les constats étaient importants et dangereux»
Rattrapage
Déraillement de train à Repentigny
Lacunes repérées par le BST: «Les constats étaient importants et dangereux»