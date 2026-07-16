Le Journal de l’Association médicale canadienne invite les médecins à se pencher plus en profondeur sur une maladie méconnue qui porte le nom d’anaplasmose.

Cette dernière, causée par le même parasite que la maladie de Lyme, inquiète d’ailleurs les médecins au Canada.

Écoutez le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, ainsi que chef du service des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire général juif à Montréal, en discuter jeudi, au micro de l’animatrice Catherine Brisson.