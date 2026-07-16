Le Journal de l’Association médicale canadienne invite les médecins à se pencher plus en profondeur sur une maladie méconnue qui porte le nom d’anaplasmose.
Cette dernière, causée par le même parasite que la maladie de Lyme, inquiète d’ailleurs les médecins au Canada.
Écoutez le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, ainsi que chef du service des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire général juif à Montréal, en discuter jeudi, au micro de l’animatrice Catherine Brisson.
«C’est une maladie qui se traite très bien. Il y a un antibiotique facilement disponible. Le problème de l’anaplasmose, c’est qu’elle est très peu connue des médecins en général et que les gens n’y pensent pas forcément. Alors, c’est quelque chose qui est en train d’être appris par l’ensemble du corps médical.»