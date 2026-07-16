Titres enregistrés en 1965

Un album regroupant dix chansons totalement inédites de David Bowie enregistrées en 1965 paraîtra le 18 septembre.

Ces pièces uniques, composées bien avant le succès planétaire de Space Oddity, mettent en vedette de jeunes musiciens comme le guitariste en devenir de Led Zepelin, Jimmy Page.

Ces pièces révèlent un son unique, à la croisée des Beatles et des Rolling Stones.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair faire le point, jeudi, au micro de Catherine Brisson.

Autre sujet abordé: