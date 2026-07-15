Grand colloque en Italie

Alors que l'Italie accueille l'Assemblée mondiale des lauréats du prix Nobel portant sur l'intelligence artificielle et la guerre nucléaire, l'expert québécois Richard St-Pierre, y anime un atelier crucial sur la démocratie et la liberté humaine à l'ère de l'IA.

Face aux inquiétudes grandissantes du public quant à la vitesse fulgurante de cette évolution technologique, le spécialiste invite à ne pas diaboliser cet outil, mais plutôt à apprivoiser et balancer ses risques par rapport à ses immenses bénéfices collectifs.

Écoutez Richard St-Pierre, conseiller sénior en souveraineté quantique et IA chez Levio, qui animera un atelier intitulé « Démocratie, souveraineté, gouvernance et liberté humaine à l’ère de l’IA » lors de l’Assemblée, mercredi à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Dans le contexte actuel de vives tensions géopolitiques mondiales, l'usage militaire de l'IA, notamment à travers l'autonomie des drones de combat, soulève des enjeux d'éthique majeurs.

Richard Saint-Pierre rappelle l'importance cruciale de préserver un jugement et un contrôle proprement humains au cœur de ces technologies de pointe.