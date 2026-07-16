Approbation du projet de voie de contournement

L'Office des transports du Canada (OTC) a officiellement approuvé le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic, 13 ans après la tragédie de 2013.
La construction de 12,5 kilomètres de nouvelle voie ferrée pour détourner les trains du centre-ville devrait s'échelonner sur cinq ans.
Écoutez Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, aborder le sujet, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Après tellement de travail et toutes sortes d'émotions, c'est un soulagement aujourd'hui. Les impacts positifs sont non négligeables. Et là, on va réduire la pente. Il faut se rappeler que le centre-ville de Lac-Mégantic est au bas de la deuxième plus longue pente au Canada. Donc les risques étaient encore réels, en plus du traumatisme de la communauté.»
Écoutez la mairesse discuter ensuite des moyens qui seront entrepris pour limiter au maximum les effets un peu plus négatifs du projet.