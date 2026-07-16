Approbation du projet de voie de contournement

L'Office des transports du Canada (OTC) a officiellement approuvé le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic, 13 ans après la tragédie de 2013.

La construction de 12,5 kilomètres de nouvelle voie ferrée pour détourner les trains du centre-ville devrait s'échelonner sur cinq ans.

Écoutez Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, aborder le sujet, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.