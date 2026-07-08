Il y avait «beaucoup d'amour dans la pièce» au sommet de l'OTAN, mercredi, entre Donald Trump et les autres leaders de l'alliance.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Antoine Trépanier à ce sujet et quelques autres en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le président américain assure qu'il y avait beaucoup d'amour dans la pièce lors de la dernière réunion des pays de l'OTAN;
- Selon Marc Carney, des discussions sur l’unité, la clause d’assistance mutuelle, un accord de libre-échange avec la Turquie, et l’envoi de militaires canadiens en Lettonie jusqu’en 2031 ont été au menu des discussions.
- On évoque une pétition d'une citoyenne qui s'oppose au financement de Stornoway, la résidence du chef de l'opposition, Pierre Poilievre;
- Ça ne va pas bien chez les conservateurs fédéraux. La chicane est prise... encore!