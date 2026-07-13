Voyage en Arabie saoudite

L'analyste politique Catherine Lévesque revient de l'Arabie saoudite, là où le premier ministre du Canada, Mark Carney, a passé près de 36 heures.
Elle raconte avoir dû signer un document acceptant d’être soumise à la peine capitale si elle contrevenait aux lois du pays.
Écoutez Catherine Lévesque parler de ce périple et commenter d'autres nouvelles au micro de Catherine Brisson.
Les sujets abordés
- Le voyage s’est aussi attiré les critiques du fils de Raïf Badawi;
- Le pont international Gordie-Howe, qui relie le Canada et l’État du Michigan, ouvrira finalement le 27 juillet, mais le gouvernement fédéral a dû faire d’importantes concessions.
- Important brassage de cartes au sein du bureau de Mark Carney, mais Marc-André Blanchard et Michael Sabia restent.