Voyage en Arabie saoudite

L'analyste politique Catherine Lévesque revient de l'Arabie saoudite, là où le premier ministre du Canada, Mark Carney, a passé près de 36 heures.

Elle raconte avoir dû signer un document acceptant d’être soumise à la peine capitale si elle contrevenait aux lois du pays.

Écoutez Catherine Lévesque parler de ce périple et commenter d'autres nouvelles au micro de Catherine Brisson.

Les sujets abordés