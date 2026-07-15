Rachel Renaud, candidate pour la CAQ

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé la candidature Rachel Renaud - la sœur de Gaby Renaud, assassinée - comme candidate dans la nouvelle circonscription de Bellefeuille, dans les Laurentides.

Écoutez l'analyse de Jonathan Valois au micro de Catherine Renaud en compagnie de Catherine Brisson.

Les sujets discutés