Candidature dans les Laurentides

La première ministre Christine Fréchette va poursuivre sa série d'annonces de candidatures mercredi, mais le nom d’une candidate résonnera particulièrement fort.

Il s’agit de celui de Rachel Renaud, la sœur de Gabie Renaud, tuée par son conjoint à Saint-Jérôme en 2025. Après son décès, les partis de l’Assemblée nationale ont adopté la loi Gabie Renaud, pour permettre aux femmes de vérifier les antécédents judiciaires de leur conjoint et diminuer le risque de féminicide.

Rachel Renaud, qui a été particulièrement engagée pour défendre cette loi au cours des derniers mois, se présentera pour l’équipe de Christine Fréchette dans Bellefeuille, une nouvelle circonscription dans les Laurentides.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois analyser le tout, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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