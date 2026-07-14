L'agent Kevin Blanchette fait face au Tribunal administratif de déontologie policière à la suite d'un événement survenu le 1er janvier, où une femme en situation d'itinérance a accouché dans la rue à Trois-Rivières.

Il est reproché au policier de ne pas avoir contacté d'ambulance lors d'une intervention préalable dans le parc Victoria, et ce, malgré le refus explicite de la dame de recevoir des soins.

Les témoignages, incluant la version de l'agent Blanchette, ont été entendus par la juge administrative qui devra déterminer la sanction appropriée, celle-ci pouvant aller d'une suspension jusqu'à une interdiction d'exercer de cinq ans.

Écoutez le compte-rendu de la première journée de audiences de la journaliste du 106,9 Mauricie, Gabrielle Pichette, mardi, au micro de Catherine Brisson.