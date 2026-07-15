Un an de la kisscam de Coldplay

Vous souvenez-vous du couple surpris par une caméra dans un concert de Coldplay il y a un an? Cet incident a changé la vie de deux personnes.
Écoutez Stéphane Leclair revenir sur cette affaire avec un an de recul en compagnie de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- On revient sur la vidéo virale du concert Coldplay à Boston le 16 juillet 2025, où Kristin Cabot et Andy Byron, on été surpris par une caméra;
- Le tribunal des réseaux sociaux;
- L'impact durable sur la réputation de Cabot et la nécessité de lutter contre l’intimidation en ligne;
- On souligne la disproportion des jugements envers les femmes sur les réseaux sociaux.