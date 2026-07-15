Près du double des libéraux

Le Parti conservateur de Pierre Poilievre a dépensé près de 99 millions de dollars en 2025, soit presque le double des libéraux (55 millions), révèlent les états financiers publiés récemment par Élections Canada.
Les conservateurs ont également terminé l'année avec un déficit, même si le Parti conservateur est celui qui a récolté le plus de dons politiques, avec près de 50 millions de dollars.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Lévesque présenter son analyse de la situation, mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«La prochaine fois que les troupes de Pierre Poilievre vont attaquer les libéraux et dire qu'ils sont trop dépensiers, on va avoir un problème de crédibilité. Ils pourront se retourner en disant qu'ils ont mieux géré leur argent que les conservateurs en 2025.»