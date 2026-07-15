Humoristes français au Festival Juste pour rire

Plusieurs humoristes français seront sur scène dans le cadre du volet international du Festival Juste pour rire, qui s’échelonnera du 15 au 26 juillet 2026.

C’est le cas de Noam Sinseau et d'Élodie Arnould, qui discuteront de leurs numéros respectifs et de leur arrivée à Montréal au micro de Catherine Brisson.

Écoutez les deux humoristes se pencher sur leur début en humour et les liens France-Québec dans le grand monde de l’humour à l’émission Le Québec maintenant.