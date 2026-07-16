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Dons politiques passés de ses candidats

Le PLQ prend les devants pour étouffer la controverse: «C'est une bonne chose»

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Entendu dans

Le matin

le 16 juillet 2026 07:24

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Le PLQ prend les devants pour étouffer la controverse: «C'est une bonne chose»
Jonathan Valois / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a décidé de publier lui-même une liste de 11 de ses candidats qui ont, par le passé, contribué financièrement à d'autres partis politiques.

Cette sortie publique survient peu après la controverse entourant Caroline De Guire, une ancienne sympathisante péquiste récemment investie par le PLQ dans Laval-des-Rapides.

En révélant ces informations, toutes disponibles sur le site du Directeur général des élections, le PLQ choisit de devancer les critiques pour éviter que ces révélations ne s'égrènent de manière dommageable au cours des prochaines semaines.

Écoutez Jonathan Valois analyser la situation, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Autres sujets abordés

  • Redéfinition du mandat de la délégation du Québec à Bruxelles;
  • Représentation internationale du Québec.

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