Dons politiques passés de ses candidats

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a décidé de publier lui-même une liste de 11 de ses candidats qui ont, par le passé, contribué financièrement à d'autres partis politiques.

Cette sortie publique survient peu après la controverse entourant Caroline De Guire, une ancienne sympathisante péquiste récemment investie par le PLQ dans Laval-des-Rapides.

En révélant ces informations, toutes disponibles sur le site du Directeur général des élections, le PLQ choisit de devancer les critiques pour éviter que ces révélations ne s'égrènent de manière dommageable au cours des prochaines semaines.

Écoutez Jonathan Valois analyser la situation, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Autres sujets abordés