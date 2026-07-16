Drogues de plus en plus fortes et imprévisibles

La crise des opioïdes frappe le Québec de plein fouet en ce début d'année 2026. Selon de récentes données, la province enregistre une hausse fulgurante des décès par surdose chez les moins de 50 ans, une situation qualifiée d'extrêmement préoccupante par les intervenants du milieu.

Entre toxicité accrue des substances sur le marché noir et manque criant de ressources en région, le défi est colossal.

Écoutez la directrice générale de l'Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ), Sandhia Vadlamudy, à ce sujet, jeudi matin au micro de Jean-Sébastien Hammal.