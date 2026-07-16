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Spécial «Intempéries» | L’énigme du jeudi 16 juillet

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Entendu dans

Le matin

le 16 juillet 2026 06:56

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

Spécial «Intempéries» | L’énigme du jeudi 16 juillet
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

Écoutez l'énigme du jeudi 16 juillet à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

 Voici d'ailleurs la réponse de l'énigme de mercredi: «Dépression».

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