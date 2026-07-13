Action collective québécoise contre l'industrie

L'avocat Philippe Trudel rappelle que la date limite pour participer à l'action collective contre les géants du tabac est fixée au 31 août 2026.

Ce recours historique de 4,3 milliards de dollars vise à indemniser les Québécois atteints de cancers du poumon, de la gorge ou d'emphysème diagnostiqués avant mars 2012, ainsi qu’un autre sous-groupe diagnostiqué entre 2015 et 2019.

Malgré les retards administratifs dans l’obtention des dossiers médicaux, Me Trudel rassure les victimes et leurs familles: l’essentiel est de s’inscrire avant la date butoir, les documents requis pouvant être acheminés ultérieurement.

Écoutez Me Philippe H. Trudel, avocat chez Trudel Johnson et Lespérance, expliquer le tout, lundi au Midi.