Assurer la protection des citoyens

Dix-huit jours après le déraillement spectaculaire d’un train de marchandises qui a frôlé des résidences à Repentigny, le conseil municipal a adopté à l'unanimité une résolution réclamant une baisse temporaire de la vitesse des convois ferroviaires.

La municipalité demande au gouvernement fédéral et au ministre des Transports d'imposer cette réduction de vitesse jusqu'à ce que le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) dépose son rapport d’enquête officiel.

Écoutez le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, fait le point avec l'animateur Jean-Sébastien Hammal jeudi matin.