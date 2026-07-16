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Tarifs, déficit structurel et dette du Québec

Panorama des finances publiques du Québec 2026: entre incertitude et embellie

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Entendu dans

Le matin

le 16 juillet 2026 08:37

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Panorama des finances publiques du Québec 2026: entre incertitude et embellie
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

L’édition 2026 du Panorama des finances publiques du Québec, dirigée par Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke, met en lumière les défis liés aux tarifs douaniers, à la guerre commerciale, au déficit structurel et à la dette nette du Québec.

Malgré une amélioration relative du déficit et de la dette par rapport aux autres provinces canadiennes, le plan de retour à l’équilibre budgétaire repose sur une réduction drastique de la croissance des dépenses, dans un contexte de promesses électorales coûteuses et de besoins criants en infrastructures, santé et éducation.

Écoutez le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, Luc Godbout, faire le point.

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