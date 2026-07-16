Véhicules électriques chinois au Québec

L'annonce de l'arrivée imminente de constructeurs automobiles chinois au Canada suscite une grande curiosité chez les automobilistes québécois, principalement en raison de promesses de prix très abordables, autour de 35 000$.

La compagnie Dongfeng, qui conçoit des véhicules depuis 1969 et a déjà collaboré avec des géants comme Nissan et Renault, a lancé sa première offensive en Amérique du Nord lors d'une conférence de presse au port de Montréal.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoît Charette analyser cette arrivée potentielle, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.