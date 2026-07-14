Candidat du PLQ dans Taillon.

À 26 ans, Boubacar Camara, est candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Taillon.

Fils d'une mère policière et militante des droits des femmes et d’un père douanier, il a été sensibilisé dès son plus jeune âge à l'importance du service public. Inspiré par le parcours de Barack Obama et formé en économie, Camara a choisi de s'impliquer activement auprès du PLQ, un choix qu'il attribue tant aux propositions économiques du parti qu'au leadership de Charles Millard.

Écoutez le candidat libéral, Boubacar Camara, partager ses motivations derrière son engagement politique au micro de Valérie Beaudoin.