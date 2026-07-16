Le Cirque du Soleil s'est emparé de l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour son dixième opus hommage, Paradis perdus, une production qui célèbre l'univers de Jean Leloup.

Ce spectacle, qui se déploie en deux actes, propose une immersion dans une forêt mystérieuse où la musique et la voix de l'artiste sont sublimées par les arrangements de Jean-Phi Goncalves.

Ce nouvel hommage réserve des moments forts, dont l'apparition surprise de Jean Leloup sur scène ainsi que six numéros inédits jamais présentés à Trois-Rivières. La scénographie invite le public à vivre l'expérience de l'intérieur, directement sur la scène, entouré par la troupe d'acrobates.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix jeudi à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.