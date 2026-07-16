L'Argentine défait l'Angleterre et passe en finale

L'Argentine a obtenu son billet pour la finale de la Coupe du monde de soccer en l'emportant 2-1 après une fin de match complètement folle face à l'Angleterre mercredi après-midi.

Alors que les Anglais touchaient presque à leur rêve, l'Argentine a orchestré une remontée spectaculaire en fin de rencontre, à partir de la 85e minute. Portée par Lionel Messi, auteur de deux passes décisives, l'Argentine tentera de défendre son titre ce dimanche face à l'Espagne.

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le point, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

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