Possible grève des agents de bord dès le 2 août

Le ciel canadien pourrait être à nouveau perturbé très prochainement. Plus de 4400 agents de bord de WestJet se sont dotés d’un mandat de grève avec un appui quasi unanime de 99,4 %.

Un arrêt de travail pourrait ainsi être déclenché dès le 2 août, en pleine période de pointe estivale.

Les agents de bord de WestJet revendiquent un rattrapage salarial, affirmant qu'ils sont parmi les moins bien payés de l'industrie au Canada, particulièrement si on compare leurs conditions avec celles d'Air Canada ou d'Air Transat.

Écoutez Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, analyser la situation, jeudi lors de l'émission Le matin.