Anciens membres ou donateurs de partis adverses

La récente publication d'une liste de 11 candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) ayant déjà fait des dons à d'autres partis provinciaux suscite de vives discussions. Cette sortie proactive survient peu après que l'on ait appris que Caroline De Guire, candidate libérale dans Laval-des-Rapides, avait été membre et donatrice du Parti québécois (PQ) plus tôt en 2026.

Cette transparence est justifiée par une volonté de rassemblement sous la direction de Charles Milliard. Le parti cherche à rallier des profils diversifiés pour élargir ses appuis.

Écoutez le chef parlementaire du Parti libéral du Québec et député de Pontiac, André Fortin, faire le point, mercredi, à l'émission Le matin.