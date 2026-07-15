Rassemblements festifs

Vous êtes à la recherche d'activités originales à faire cet été? La route des pow-wows est un moyen unique de participer à des activités autochtones et d'avoir un contact privilégié avec les Premières Nations et leur culture.

Ces grands rassemblements sont des occasions de célèbrer la musique, la danse et les traditions autochtones.

Au-delà de ces grands rassemblements, Tourisme Autochtone présente près de 235 expériences touristiques autochtones, allant de la gastronomie, à l'hébergement et aux musées.

Le festival Présence autochtone à Montréal ou encore le parcours multimédia Onhwa' Lumina à Wendake sont considérés comme des activités incontournables à ajouter sur à liste estivale.

Écoutez Dave Laveau, directeur général de Tourisme Autochtone Québec, présenter ces activités, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.